محافظ مطروح يحيل واقعة تعرض سيدة لنزيف وغيبوبة بعد الولادة للتحقيق ووقف طبيب

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إحالة واقعة تعرض سيدة لنزيف وغيبوبة بعد عملية ولادة بمستشفى النساء والصحة الإنجابية بمطروح، للنيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الواقعة، مع إيقاف طبيب التخدير عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وكلف محافظ مطروح، الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة للمستشفى وتوفير البديل لطبيب التخدير بالمستشفى.

وأوضح " شعيب " أنه الواقعة بنفسه فور إبلاغه، ووجه بإحالتها للتحقيق بمديرية الصحة، وتشكيل لجنة لفحص الحالة الصحية للمريضة، وعرض تقرير مفصل عنها، وفور عرض التقرير عليه، من خلال وكيل وزارة الصحة بمطروح، قرر تحويل الواقعة للنيابة العامة، للتحقيق فى ملابساتها وإتخاذ اللازم، مؤكداً على عدم التهاون فى محاسبة أي تقصير أو أي تهاون فى حقوق المرضى.