اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 06:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ قنا: 223 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 06:10 م
محافظ قنا: 223 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضى تم تمويل 8658 مشروعا من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة ومتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالى مبلغ 223 مليونا و19 ألفا و473 جنيها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. 
 
وأضاف الداودى أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 360 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 83 مليونا و240 ألفا و868 جنيها، وفرت 1016 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 8298 مشروعا بتمويل قدره 139 مليونا و778 ألفا و605 جنيهات، وفرت 10012 فرصة عمل.
 
وأشار محافظ قنا إلى أنه يأتى ذلك فى الوقت الذى تولى فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.






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