محافظ الأقصر يستقبل نائب وزير الإسكان لمتابعة مشروعات قرى "حياة كريمة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والوفد المرافق لنائب وزير الإسكان الذى ضم ممثلين عن بنك التنمية الأفريقى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لمتابعة بدء أعمال تنفيذ مشروع توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة فى بعض المناطق الريفية فى صعيد مصر بالأقصر، والتى تشمل 10 قرى بمدينتى إسنا والطود، والذى تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقى للتنمية.

وخلال اللقاء تم استعراض الخطوات التنفيذية والأعمال الجارية، وذلك لبدء إنطلاق تنفيذ المشروع الذى سيخدم عدد 8 قرى بمركز إسنا (مركز مستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة)، وهى قرى: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، وعدد 2 قرية بمركز الطود وهي: (العديسات بحرى ـ العديسات قبلي)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقى للتنمية، ويخدم حوالى 162 ألف نسمة بهذه القرى.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، أن المشروع يأتى فى إطار جهود الدولة لتوصيل كافة الخدمات للقرى ومن بينها خدمة الصرف الصحى وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى جودة الحياة داخل قرى الريف المصرى، وحضر اللقاء كل من الدكتور ياسر علوان، والمهندسة غادة مصطفى وإبراهيم حميد، ويسرا هدلى، والمهندس صموئيل كمارا ممثلى بنك التنمية الأفريقى، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات PMU، والمهندسة ريهام حلمى، وأحمد على، والمهندس عـزت الصياد المنسق العام لمشروع بنك التنمية الإفريقى بالشركة القابضة، وإبراهيم حسن، ومحمد حسنى، من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

استعرض مشروعات الصرف الصحى المتكامل بقرى الأقصر



لقاء نائب وزير الإسكان خلال متابعة مشروعات المياه والصرف الصحى