اليوم السابع
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محافظة القاهرة تستكمل إزالة المبنى الإدارى القديم لحى دار السلام

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 08:22 م
محافظة القاهرة تستكمل إزالة المبنى الإدارى القديم لحى دار السلام محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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استكملت الأجهزة التنفيذية لحى مصر القديمة، برئاسة اللواء أيمن السعيد، إزالة المبني الاداري لحى دار السلام، بنطاق حي مصر القديمه وذلك لاستكمال المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وإزالة كافة التعارضات طبقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة .

وأشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ازالة جزء من مبنى حي دار السلام القديم ومبنى شرطة المرافق ومكتب البريد و تواصل الأجهزة اعمالها حاليا، وذلك بحضور اللواء يحيي الادغم السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، اعمال الازالات لاستكمال المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وازالة كافة التعارضات الخاصة للمضي قدما بمشروع امتداد محور الحضارة طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهدف تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ووطبقا لتعليمات محافظ القاهرة. 

كانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عقدت عدة اجتماعات مكثفة و جولات ميدانية تفقدية لمتابعة سير الاعمال بهذا المشروع للتأكد من سيرها طبقا لخطة المنطقة و التوجيهات المستمرة من السيد اللواء محافظ القاهرة مع تشكيل لجنة لبحث وحصر كافة التعارضات الخاصة للمضي قدما في ازالة كافة تعارضات مشروع امتداد تقاطع محور الحضارات ومنها سوق الساحل بأثر النبي و بنزينة كورنيش النيل و عدد من الفواخير .

 

كما اجتمعت مع عدد من تجار سوق الساحل بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة لمناقشة الاراء والاقتراحات المختلفة ،و التباحث في شئون اعمال التطوير والحصر، والتعارضات الموجودة بمنطقة سوق الغلال والجاري بها التطوير و تنفيذ كوبري جديد بمحور الحضارة بما يحفظ حقوق التجار ويحقق المصلحة العامة .

 

 







دار السلام

محور الحضارات

محور حسب الله الكفراوي

مصر القديمة



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