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متحدث الصحة الفلسطينية: لا يتوافر أى مقومات معيشية بقطاع غزة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:35 م
متحدث الصحة الفلسطينية: لا يتوافر أى مقومات معيشية بقطاع غزة غزة تحت القصف
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن ما حدث في قطاع غزة تطهير عرقى تمارسه إسرائيل منذ 7 أكتوبر حتى الآن، موضحا أن الواقع مؤلم على الأرض، ولا يتوافر أى مقومات معيشية بقطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن هناك نزوح الكثير من الفلسطينيين من شمال غزة بفعل استمرار الصواريخ والقصف المتواصل التي أبادت عوائل بأكملها وأدى لتهجير كثير من الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب مما أدى لتكدس كبير في جنوب غزة ، وشمال غزة تم إنهاكه بالكامل.

وتابع أشرف القدرة: "نوجه الشكر والتقدير للأشقاء في مصر وقطر على ما بذلوه من جهود حثيثة خلال الأيام السابقة للوصول لهدنة إنسانية حتى 4 أيام، والقطاع الصحى سيكون المستفيد الأكبر، إذا ما تم زيادة المساعدات الطبية للقطاعات المنهارة"، لافتا إلى أن هناك 65 جثة من ساحة المستشفى الأندونيسى لم نستطع الوصول لها بسبب القصف المتواصل.







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