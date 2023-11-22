اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مانيلا: 17 بحارا فلبينيا على متن السفينة المختطفة من قبل الحوثيين

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:31 ص
مانيلا: 17 بحارا فلبينيا على متن السفينة المختطفة من قبل الحوثيين السفينة المحتجزة
مانيلا (أ ش أ)

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أكدت وزارة الخارجية الفلبينية، أن 17 بحارا فلبينيا على متن السفينة المختطفة من قبل جماعة الحوثى فى البحر الأحمر، قبالة سواحل اليمن.

وأكدت الوزارة - حسبما أوردت قناة (إيه بى إس-سى بى إن) الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، أنه يجرى القيام بكل ما هو ممكن لإعادة البحارة بأمان.

ودعت الولايات المتحدة، جماعة الحوثيين، إلى الإفراج عن سفينة شحن اختطفتها قبالة سواحل اليمن، الأحد الماضي. 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي - حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية - "يجب على الحوثيين إطلاق سراح السفينة وطاقمها في البحر الأحمر دون قيد أو شرط"، مؤكدا أن احتجاز الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي. 

كانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بايدن قد أعلنت في 2021، شطب الحوثيين من قائمة التنظيمات الإرهابية التي أدرجوا عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الى اليمن.

وأعلن الحوثيون الأحد الماضي احتجاز السفينة في البحر الأحمر بعد أيام على تهديدهم باستهداف السفن الإسرائيلية ردا على حرب غزة.

 







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الفلبين

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