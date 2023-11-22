مانيلا: 17 بحارا فلبينيا على متن السفينة المختطفة من قبل الحوثيين

مانيلا (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الفلبينية، أن 17 بحارا فلبينيا على متن السفينة المختطفة من قبل جماعة الحوثى فى البحر الأحمر، قبالة سواحل اليمن.

وأكدت الوزارة - حسبما أوردت قناة (إيه بى إس-سى بى إن) الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، أنه يجرى القيام بكل ما هو ممكن لإعادة البحارة بأمان.

ودعت الولايات المتحدة، جماعة الحوثيين، إلى الإفراج عن سفينة شحن اختطفتها قبالة سواحل اليمن، الأحد الماضي.