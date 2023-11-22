مؤشرات أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية.. تعرف عليها

كتبت - مروة الغول

نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 2024 - 81.67 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 77.18 دولار للبرميل تسليم شهر يناير 2024، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 85.43 دولار للبرميل لشهر نوفمبر 2023.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.096 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكي 4.278 دولار للجالون.

وتراجعت أسواق النفط حوالي 20 % تقريبًا منذ أواخر سبتمبر الماضي إذ ظل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة التي تعد أكبر منتج في العالم، عند مستويات قياسية، في حين كانت السوق تمر بحالة قلق حول نمو الطلب، خاصة من الصين، المستورد الأول للنفط.