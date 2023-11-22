مؤتمر حاشد لحماة وطن بالبحيرة لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.. فيديو وصور

نظم حزب حماة الوطن، مؤتمرا حاشدا، اليوم الأربعاء، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات المقبلة.
شارك فى المؤتمر الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة وطن، واللواء طارق نصير أمين الحزب، وطارق عبد الباعث رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة وطن، وأشرف أبو النصر نائب رئيس حزب حماة وطن، والنائب البرلمانى محمد الحوفى.
وأكد المشاركون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية والمؤامرات التى تحاك ضد البلاد، خاصة قضية تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء، لافتين إلى أهمية المشاركة الإيجابية بقوة فى الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس السيسى في ظل الظروف السياسية الطارئة لإيصال رسالة إلى العالم تعكس التفاف الشعب المصرى وراء قيادته الحكيمة.
حضر المؤتمر الحملة الرسمية للرئيس السيسى منهم النائب محمد زين الدين والنائبة نيفين الكاتب، والنائبة رشا كليب إضافة إلى أعضاء مجلس النواب والشيوخ.
ويذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت استعدادات مكثفة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها يوم 10 ديسمبر المقبل.
وبلغ عدد المقرات الانتخابية 672 بإجمالي 855 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 ملايين مواطن ومواطنة لهم حق التصويت.
جانب-من-الحضور
حزب-حماة-الوطن-ينظم-مؤتمر-حاشد-لدعم-الرئيس-بالبحيرة
حشود-هائلة-في-مؤتمر-حماة-الوطن-لدعم-الرئيس
حشود-هائلة-في-مؤتمر-دعم-الرئيس
حشود-هائلة-في-مؤتمر-دعم-الرئيس-بالبحيرة-(1)
مؤتمر-حاشد-لدعم-الرئيس
مؤتمر-حاشد-لدعم-الرئيس-بالبحيرة
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