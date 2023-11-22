مؤتمر حاشد لحماة وطن بالبحيرة لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.. فيديو وصور

وأكد المشاركون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية والمؤامرات التى تحاك ضد البلاد، خاصة قضية تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء، لافتين إلى أهمية المشاركة الإيجابية بقوة فى الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس السيسى في ظل الظروف السياسية الطارئة لإيصال رسالة إلى العالم تعكس التفاف الشعب المصرى وراء قيادته الحكيمة.

حضر المؤتمر الحملة الرسمية للرئيس السيسى منهم النائب محمد زين الدين والنائبة نيفين الكاتب، والنائبة رشا كليب إضافة إلى أعضاء مجلس النواب والشيوخ.