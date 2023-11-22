اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 04:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لافروف: الوضع فى غزة "كارثى" وحجم المساعدات ليس كافيا

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 04:00 ص
لافروف: الوضع فى غزة "كارثى" وحجم المساعدات ليس كافيا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، مُضيفًا أنه من الواضح تمامًا أن الحجم الحالي للمساعدات الإنسانية المقدمة إلى المنطقة ليس كافيًا.

وقال لافروف، خلال اجتماع مع نظرائه من عدد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إن "الوضع الحالي يظهر مدى الكارثة التي يمكن أن يحدثها اتباع مسار يتجاهل القانون الدولي".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية. 

وأضاف: "أننا نشهد بالفعل عواقب إنسانية كارثية في قطاع غزة. ومن الواضح أن إمدادات المساعدات الإنسانية غير كافية، والوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر".

وأشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أنه بالنظر إلى وضع الصراع في المنطقة اليوم، فإن الأولوية القصوى "هي تسوية القضايا الملحة، وتحديدا الاتفاق على وقف إطلاق النار، وحل القضية الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن".







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