قمة مصرية أردنية.. الرئيس السيسى وعاهل الأردن يرحبان بالهدنة فى غزة.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمطار القاهرة الدولى الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

- عقد الزعيمان جلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس بأخيه العاهل الأردنى، مؤكدًا الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف فى ضوء الظروف الدقيقة التى تشهدها المنطقة

- شهدت المباحثات ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة فى قطاع غزة، وتأكيد رؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالى القطاع دون إبطاء

- رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعى للشعب الفلسطينى، وتأكيد رفض الدولتين التام لأى محاولات لتهجير أهالى القطاع داخل أو خارج غزة

- استعرض الزعيمان جهود البلدين للتواصل مع كل الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وضرورة تحرك المجتمع الدولى لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالى غزة

- أكد الزعيمان أن أى جهود لاستعادة الاستقرار فى المنطقة يجب أن تستند إلى إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين