في 10 نقاط.. آخر مستجدات إجراءات الانتخابات الرئاسية 2024

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بيانًا صحفيًا لشرح آخر مستجدات إجراءات الانتخابات الرئاسية وجاءت في 10 نقاط جاءت كالتالي:

*الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهي من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد.

* ستُجرى الانتخابات أيام ( 1 و 2 و 3 ) من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.

* تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، تم حديد مقراتها وعناوينها.

*تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، خارج البلاد الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.

* بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية.

* فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

*عقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج.

*تم استعراض القواعد الاسترشادية للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة.

*تم متابعة استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج بشأن الضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية .

*الهيئة الوطنية تنظم محاضرة بمقر وزارة الخارجية للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين في الخارج.