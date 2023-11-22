فنلندا تقرر إغلاق 3 نقاط تفتيش على حدود روسيا

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ذكرت وزارة الخارجية الفنلندية اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفنلندية قررت إغلاق ثلاث نقاط تفتيش على الحدود مع روسيا باستثناء نقطة عبور راجا-جوزيبي الحدودية.



وأضافت الخارجية الفنلندية - في بيان أوردته وكالة أنباء تاس الروسية - "اتخذت الحكومة الفنلندية قرارًا بإغلاق نقاط التفتيش الحدودية في كوسامو وسالا وفارتيوس يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 عند منتصف الليل".



وتسعى الحكومة الفنلندية إلى إغلاق جميع نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا بشكل كامل وتقول الحكومة إن السبب هو التدفق غير المنضبط للاجئين من الصومال واليمن وسوريا ودول أخرى الذين يصلون من روسيا ويطلبون اللجوء على الحدود.



وكانت روسيا قد أعلنت - في وقت سابق - استعدادها للعمل مع هلسنكي لحل مشكلة اللاجئين على الحدود.