اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:22 م
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ضبط 1000 لتر بنزين وسولار وتحرير 84 مخالفة بالمخابز والأسواق بالدقهلية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 08:25 م
ضبط 1000 لتر بنزين وسولار وتحرير 84 مخالفة بالمخابز والأسواق بالدقهلية جانب من الحملة
الدقهلية - محمدالحبشي

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شنت مديرية التموين بالدقهلية، عدد من الحملات الرقابية، حيث تشكلت اليوم الأربعاء، العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة، وذلك لتنفيذ التعليمات الصادرة  بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.
 
وقد تم تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من بندر ميت غمر ، المنزلة ، طلخا ، بندر المنصورة ، نبروه ، بلقاس ، تمى الأمديد.
 
حيث تم المرور على عدد 55  مخبز، وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمى أو عذر قهري عن الإنتاج.
 
 
وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات.
 

قامت الحملات بتحرير عدد 46 مخالفة

عدد 1 محضر انتهاء من الإنتاج. 
 
عدد 23 محضر نقص وزن مابين 9 : 23
 
عدد 17 محضر عدم مطابقة للمواصفات 
 
عدد 1 محضر عدم اعطاء بون صرف. 
 
عدد 4 محضر عدم وجود سجل تفتيش . 
 
وفي إطار المرور على الأسواق قامت الحملات بتحرير عدد 38 محضرا  جاءت كالآتي 
 
عدد 21 محضر عدم إعلان عن الاسعار.
 
عدد 2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.
 
عدد 5 محاضر سلع  مجهولة المصدر. 
 
عدد 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية. 
 
عدد 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( سجائر).
 
عدد 2 محضر تجميع سلع مدعمة ( مواد بتروليه).
 
عدد 1محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ( مواد بتروليه ).
 
عدد 1 محضر بيع بازيد من السعر الرسمى ( مواد بتروليه).
 
إضافة إلي التحفظ على 30 كجم فسيخ ورنجه – 2 طن سكر – 500 كجم تبغ معسل – 500 كجم حلوى – 500 لتر سولار – 500 لتر بنزين  و جاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية
 
 
وأكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، على أن الجميع يعمل بكامل طاقته من أجل وصول رغيف العيش بالمستوى الذي يليق بالمواطن والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.






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