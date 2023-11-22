ضبط لصوص السيارات والهواتف المحمولة فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمالية لقيامه بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوبى "المغافلة - كسر الزجاج" وأقر بإرتكاب عدد (6) وقائع بذات الأسلوب.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الزيتون حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (5 هواتف محمولة - سلاح أبيض "مطواة").. وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامهما بسرقة سيارة ملاكى حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة وإتهمتهما بالسرقة، وضبط (عاطل ) بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة من داخل سيارة بدائرة القسم وبحوزته (أجزاء متنوعة من السيارات – مجموعة من المفكات).. وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة قطع غيار السيارات الخارجية والعلامات الخاصة بالسيارات بذات الأسلوب وأقر بإرتكابه واقعتى سرقة على النحو المشار إليه تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عيمله (عامل "سيئ النية") بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات.

ونجحت الجهود في ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامه بعرض (جهاز لاب توب - هاتف محمول) للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية وبمواجهته إعترف بسرقة المضبوطات من داخل عيادة أسنان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بأسلوب "المغافلة"، وضبط (حارس عقار ، عاطل "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامهما بسرقة (بعض العملات "الأجنبية ، المحلية" – عدد 31 طابع تأشيرة – 2 ساعة يد – هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاد أحدهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.