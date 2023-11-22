ضبط المتهم بتحويل سكنه لورشة تصنيع سلاح فى سوهاج

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية فى ضبط شخص بسوهاج لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام ) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 8 فرد محلى -4 طلقات خرطوش - أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها.