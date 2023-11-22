ضبط المتهمين بقتل بائع ألبان بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال في الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، بمحافظة الدقهلية ، من ضبط المتهمين بقتل بائع ألبان بقرية منية سندوب التابعة للمركز، طعنا بسلاح أبيض سكين، لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

تعود أحداث الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول"غانم الشحات محمد"،41 عاما، بائع ألبان ومقيم قرية منية سندوب، جثة هامدة ومصاب بجروح قطعية غائرة بأماكن متفرقة بالجسم.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، وبالفحص وسؤال شقيق المتوفى "محمد"،47 عاما، سائق ونجل المتوفي "محمد"،19 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي ويقيمان بذات القرية، اتهموا كلا من:"السيد.ر.م"،25 عامل، ونجل شقيقة المتهم الأول "مصطفى م.م"، 24 عاما، عامل، ونجل أبنة عم المتهم الأول "عبدالرحمن.ص.ع"،25 عاما، عامل بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" بحوزة كل منهم وإحداث إصابته التي أودت بحياته لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم بسبب لهو الأطفال والجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.