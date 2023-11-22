اليوم السابع
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ضبط المتهمين بقتل بائع ألبان بالمنصورة بسبب خلافات الجيرة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:56 ص
ضبط المتهمين بقتل بائع ألبان بالمنصورة بسبب خلافات الجيرة مشاجرة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بوفاة (بائع ألبان - مقيم بدائرة المركز إثر إصابته "بجروح قطعية متفرقة".

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (المجنى عليه) ، و (3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، تعدوا خلالها عليه بأسلحة بيضاء وبالضرب بالأيدى فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات حول الجيرة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات وأرشدوا عن الأداة المستخدمة فى الواقعة.

 

 







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