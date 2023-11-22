شباب كفر الشيخ تنظم دورات عن الإسعافات الأولية

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عدد من الدورات والفعاليات، منها تنظيم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لعشائر الجوالة، بمشاركة 30 عضو من أعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب «برمبال، منية المرشد، معدية مهدي، الدهر ».

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، المهرجان الرياضي للألعاب الترويحية احتفالا بالعيد القومى للمحافظة، من خلال إدارة التنمية الرياضية، بنادي الإرادة والتحدي ، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة، فعاليات الأسبوع الرابع من الحملة القومية « شارك ٠٠ الكلمة كلمتك » مؤكدين على أمانة الاختيار لمن يمثل الدولة ويمارس سيادة التصرف في شئونها بشكل دستوري، ومن ثم لا يختارون فردًا لشخصه؛ لكن يختارون برنامجًا سياسيًا واقعيًا يمكن الدولة ومواطنيها ومؤسساتها المختلفة أن تستكمل مسيرة الجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الندوات تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، من هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات حقيبة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب والاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس، والنبض، وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات «الكسور، والحروق، والجروح، والإغماء، وضربات الشمس، وإنعاش القلب، ووضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها»، بجانب تطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطريقة عمل الجبائر.

وأضاف محروس، أن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، تهدف لنشر الوعي والتثقيف السياسي، لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية، وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول .