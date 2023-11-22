سيلفى الأشقاء.. محمد صلاح مع أخويه فى عطلة عائلية "صورة"

كتب آسر أحمد

نشرت رحاب صلاح، شقيقة النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة تجمعها مع شقيقها الفرعون المصري وشقيقهما الثالث، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام منذ قليل، وكتبت "معاً للأبد"، حيث ظهرا وهم يجلسان على أريكة داخل منزل في عطلة عائلية.



صلاح واشقاءه

ويخوض العديد من المحترفين المصريين في الملاعب الأوروبية، مواجهات قوية عقب انتهاء فترة التوقف الدولى الحالية والتي شاركوا فيها مع المنتخب الوطنى في تصفيات أفريقيا المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها فى أمريكا وكندا والمكسيك.

وبدأ المنتخب الوطني مشواره بمجموعة مصر في تصفيات كأس العالم، بفوز كاسح على جيبوتي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي بالقاهرة، ثم فوز آخر على سيراليون بنتيجة 2-0، لينفرد بصدارة المجموعة على حساب كل من: غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.



الفرعون محمد صلاح وشقيقته وشقيقه

وينتظر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر في تمام الثانية والنصف عصرا، على ستاد الاتحاد، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفى البريميرليج أيضا، يحل الدولى المصرى محمد الننى، ضيفا ثقيلا مع فريقه أرسنال على نظيره برينتفورد، في السابعة والنصف من مساء يوم السبت المقبل، على ملعب "جريفين بارك"، في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2023-2024.