سيدة تطالب زوجها بالتعويض وتتهمه بسحلها.. تعرف على التفاصيل

كتبت أسماء شلبى

"زواجهما أستمر 7 شهور وبعدها خرجت من منزله بين الحياة والموت بعد تعديه علي بالضرب المبرح وتسببه لها بإصابات خطيرة".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة القاهرة الجديدة دائرة التعويضات أثناء ملاحقة زوجها بدعوي تعويض عما لحق بها من أضرار مادية كبيرة بعد تعديه عليها، بخلاف جنحة ضرب، ودعوي طلاق للضرر.

وتابعت الزوجة أثناء شكواها من زوجها وطلبها تعويض بـ 360 ألف جنيه: "زواجنا انهار سريعاً بعد أول أسبوعين زواج بسبب طريقة شقيقاته في معاملتي وقضائه معظم الوقت في منزلي وسخريتهم مني، وعندما أعترض بدأت الخلافات بيننا، وانتهي الأمر بهجري المنزل بعد أن انهال علي زوجي بالضرب".

وأكدت الزوجة: "تعرض للسحل علي يديه وأصبت بشكل خطير وبالرغم من ذلك رفض اصطحابي للمستشفي خوفاً من تحريري بلاغ ضده، وعندما لجأت لشقيقاته رفضوا السماح لي بالخروج من منزلي وسبوني بأبشع الألفاظ، ولم ينقذني من بين يديهم إلا شقيقي الذي جاء بالصدفة لمنزلي بسبب إغلاق زوجي لهاتفي طوال يومين".

وتابعت الزوجة بدعواها: "زوجي ألحق بي الأذى والضرر المعنوي والمادي بها، ورفض تطليقي وتركني معلقة، وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وطالبت الزوجة زوجها بسداد 360 ألف جنيه علي سبيل التعويض، بعد أن أصابها بضرر مادي ومعنوي بالغ وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها بسبب خشيتها على حياتها وطالبته بالطلاق للضرر.