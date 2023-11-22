وأعربت وزارة الخارجية العمانية، في بيان اليوم الأربعاء، عن امتنانها للوساطة المشتركة التي قامت بها مصر و قطر للوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في غزة، متمنية أن يفضي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف مبادرات حقيقية وعادلة لتحقيق السلام العادل والشامل.