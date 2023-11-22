وأعرب السفير الصربي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - عن سعادته بهذا الاتفاق الذي يعد خطوة مشجعة نأمل أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.