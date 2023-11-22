سفير بريطانيا لدى مجلس الأمن يثمن جهود مصر وقطر وأمريكا فى التوصل للهدنة

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رحب سفير بريطانيا لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي، اليوم الأربعاء، بالإعلان عن اتفاق الهدنة الإنسانية، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، مثمنا التعاون الدولي الهائل، بما في ذلك الجهود التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي أدت إلى التوصل إلى الاتفاق.

وقال كاريوكي - في بيان أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - إن "الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة حادة، وإن الخسارة التي يتكبدها المدنيون الأبرياء أمر غير مفهوم، ويفقد عدد كبير جدًا من الأشخاص، بما في ذلك النساء والأطفال حياتهم".

وتابع: "يجب أن تكون أولويتنا الجماعية هي تخفيف هذه المعاناة"، مشيرا إلى ضرورة احترام جميع الأطراف القانون الإنساني الدولي، وأن تتخذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين الأبرياء، بما في ذلك في المستشفيات والمدارس.

واوضح أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو توفير الإغاثة لأسر "الرهائن" ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، داعيا جميع الأطراف على ضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل.

وأضاف "نشعر بالقلق بشكل خاص على المدنيين في شمال غزة، حيث لم يتم توفير المياه أو الغذاء لمدة أسبوعين على الأقل، وحيث أصبحت المستشفيات والمراكز الصحية غير قادرة على العمل، هؤلاء الناس بحاجة ماسة إلى المساعدة، وهم بحاجة إليها الآن".

وشدد على أمن المملك المتحدة تواصل الضغط على إسرائيل للسماح بدخول ما لا يقل عن 200,000 لتر من الوقود يوميًا، "ونواصل العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين الذي يوفر العدالة والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".