سحب متقطعة وانخفاض بدرجة الحرارة حالة الطقس اليوم بمحافظة سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمحافظة سوهاج، وجود سحب ما بين كثيفة متوسطة بكافة الأنحاء مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ولا توجد شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية أو الصحراوية ومن المتوقع أنت كون درجة الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14.