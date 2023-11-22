روسيا تعلن انتهاء بعثة بحرية بيئية من مهامها في بحر "كارا" بعد 37 يوما

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أنهت بعثة بحرية بيئية أجراها فريق من وزارة الطوارئ الروسية لمدة 37 يوما مهماتها في بحر (كارا) بالمحيط المتجمد الشمالي على متن سفينة "مستيسلاف كيلديش".

وأشار قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، إلى أنه شارك مع فريق وزارة الطوارئ في البعثة البيئية أيضا مجموعة من العلماء الروس الذين درسوا بيئة بحر (كارا) وقيموا حالة الأجسام البحرية التي تم إغراقها منذ عشرات الأعوام، والتي يمكن أن تشكل خطورة على الملاحة البحرية.

يذكر أن الأخصائيين من وزارة الطوارئ الروسية يشاركون في مثل هذه البعثات منذ عام 2020، حيث انطلقت البعثة في 4 أكتوبر الماضي واستمرت لمدة 37 يوما، وشارك فيها علماء من معهد (شيرشوف) لدراسة مياه البحار لدى أكاديمية العلوم الروسية ومعهد (كورتشاتوف) للدراسات النووية (المركز القومي للبحوث العلمية)، إضافة إلى موظفين من وزارة الطوارئ.