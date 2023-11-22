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رئيس وزراء هولندا يشكر مصر وقطر على اتفاق الهدنة وتحرير الأسرى

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:36 م
رئيس وزراء هولندا يشكر مصر وقطر على اتفاق الهدنة وتحرير الأسرى رئيس الوزراء الهولندي مارك روتة
وكالات

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قدم رئيس الوزراء الهولندي مارك روتة، الشكر للدولة المصرية وإمارة قطر علي جهود خفض التصعيد فى قطاع غزة، ومحاولات التوصل إلى اتفاق هدنة وعملية تبادل للأسري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وفي تغريده علي حسابه بموقع × ، قال روتة: "هناك أنباء جيدة بوجود اتفاق علي تحرير الرهائن من غزة، هولندا تواصل اتصالاتها لاتمام تلك الخطوة، وقف القتال يجب أن يتم استغلاله لتوصيل المساعدات للأبرياء فى غزة".

وتابع روتة : "خالص الشكر لمصر وقطر والولايات المتحدة علي جهودهم الكبيرة".







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