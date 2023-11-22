رئيس جامعة المنوفية يتفقد المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومى

المنوفية - محمد فتحى

قام الدكتور احمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية ، يرافقه الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتفقد وزيادة ميدانية شملت مستشفى معهد الكبد القومي، ومستشفى علاج الأورام، والعيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية والارض المخصصة لانشاء المدينة الطبية الجديدة ، كما كما شارك في الجولة الدكتور السيد العقدة، الدكتور وائل الدرندلي، اعضاء مجلس ادارة الهيئة .

كما تفقد الوفد وحدة زراعة الكبد بمعهد الكبدالقومي، وقسم الميكروبيولوجي والمناعة، وجناح العمليات والعناية المركزة ، والمعامل إلى جانب تفقد الأقسام المختلفة بالمعهد .

شارك في الجولة الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب والدكتور هاني عبد المجيد عميد معهد الكبد القومي بالجامعة ووكلاء الكلية والمعهد والدكتور أسامة حجازي المدير التنفيذي لمستشفي معهد الكبد والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومديري المستشفيات .