اليوم السابع
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رئيس الوزراء يستعرض النتائج الفاعلة لتحرك مصر تجاه الأزمة الراهنة فى غزة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:20 م
رئيس الوزراء يستعرض النتائج الفاعلة لتحرك مصر تجاه الأزمة الراهنة فى غزة رئيس الوزراء خلال الاجتماع
كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفى

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استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى النتائج الفاعلة للتحرك المصري على كافة الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والإنسانية، تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، لافتاً إلى مواصلة اللقاءات والاتصالات التي يحرصُ عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الأطراف الدولية الفاعلة، للتشاور بهدف الدفع نحو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المُساعدات الإنسانية، وكذا التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
 
 وفي هذا الصدد، نوّه رئيس الوزراء، إلى مشاركته في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في غزة من قِبل صندوق "تحيا مصر"، يوم السبت الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتلبية الاحتياجات الفعلية لأهالي قطاع غزة، مُجددًا التأكيد على مواصلة الدعم الإنساني المصري للأشقاء في غزة، من خلال الجانبين الرسمي والأهلي.
اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة
اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة

اجتماع مجلس الوزراء رقم 265 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى
اجتماع مجلس الوزراء رقم 265 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

 







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