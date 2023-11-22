دقيقة حدادا على شهداء فلسطين فى مؤتمر "العاملين بالمالية والضرائب"

كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

طالب عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، الحضور في مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، المنعقد الآن، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

واستعرض رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ما شهدته جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء بحضور رئيس مجلس الوزراء، لنصرة أهالينا في غزة والتصدي للمشروع الصهيوني للتهجير، مؤكدًا على دعم الإدارة المصرية في موقفها من قضية التهجير والرفض الكامل لهذه المخططات.

ودعا عادل عبد الفضيل، الحضور بالتبرع لصالح دعم غزة وتوجيهها لفلسطين سواءً كان تبرعًا ماديّا أو تبرعًا بالدم، تعبيرًا من أعضاء النقابة بالتضامن مع أهل غزة، وتأييدهم للقضية الفلسطينية ووقوف المصريين مع أشقائهم.

وأشار إلى أن الدولة المصرية شهدت إنجازات خلال السنوات العشر الماضية فترة حكم الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في عام 2014، مقارنة بوضع البلاد قبل وبعد ثورة 30 يونيو2013، وذلك على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التى تعرضت لها الدولة، لافتا إلى أن هذا التأييد يهدف إلى دعم الإنجازات التى تحققت فى عهد السيسي بمختلف المجالات، ومنها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والقوى العاملة والصناعة والتكنولوجيا، والطاقة والغاز والزراعة واستصلاح ملايين الأراضى الصحراوية، وإنشاء المدن الجديدة والطرق والمحاور لتيسير انتقال المواطنين، مشددا على أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبى طموحات شعبها، مما يتطلب ضرورة استمراره لاستكمال هذه الإنجازات حتى تنعكس بشكل إيجابي على معيشة شعب وعمال مصر.



أحد الحضور



الدكتور احمد كريمة



الدكتور احمد كريمة



اللواء حمد ي بخيت



اللواء حمدى بخيت خلال دقيقة حداد على شهداء فلسطين



الوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين



جانب من حضور المؤتمر



حشد جماهيرى لتأييد الرئيس السيسى



رئيس نقابة العاملين بالمالية



عادل عبدالفضيل رئيس النقابة المالية



عدد من حضور مؤتمر المالية



مؤتمر العاملين بالمالية



مؤتمر تأييد الرئيس السيسي