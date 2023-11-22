دراسة: الكلور ليس فعالاً فى قتل البكتيريا المسببة للأمراض بالمستشفيات

كتبت إيناس البنا

كشفت أبحاث أجرتها جامعة بليموث الإنجليزية أن المطهرات التى تحتوى على الكلور والتى تستخدم لتنظيف الأسطح والفرش داخل المستشفيات، ليست فعالة فى القضاء على البكتيريا المسببة للأمراض التى تعالج بالمضادات الحيوية.

وفقا للموقع البحثى phys.org أظهرت الأبحاث أن هناك أنواع من البكتريا المعروفة باسم C. diff، لا تتأثر تمامًا على الرغم من معالجتها بتركيزات عالية من مواد التبييض المستخدمة فى العديد من المستشفيات.

ويقول مؤلفو الدراسة، فى مجلة Microbiology، إن الأشخاص المعرضين للخطر الذين يعملون ويتلقون العلاج فى المستشفيات قد يتعرضون دون قصد لخطر الإصابة بالبكتيريا.

وأضاف التقرير أن مواد الكلور الكيميائية ليست أكثر فاعلية فى القضاء على الجراثيم عند استخدامها كمطهر للأسطح، من استخدام الماء بدون إضافات.

وقال مؤلفو الدراسة إنه نظرًا لأن الإفراط فى استخدام مواد التبييض لا يؤدى إلا إلى زيادة مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) فى جميع أنحاء العالم، إلا أن الباحثين دعوا إلى إجراء أبحاث عاجلة لإيجاد استراتيجيات بديلة لتطهير الجراثيم الصعبة من أجل كسر سلسلة انتقال العدوى في المستشفيات.

ما بكتيريا C. diff المقاومة للأمراض؟

C. diff هى بكتيريا تسبب الإسهال والتهاب القولون ومضاعفات أخرى في الأمعاء، ومن المعروف أنها تصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم كل عام، وفقا للتقارير الطبية يسبب الميكروب حوالي 29000 حالة وفاة سنويًا في الولايات المتحدة، ونحو 8500 حالة وفاة في أوروبا، وتظهر أحدث البيانات أن معدل الإصابة بالعدوى تزايد.

فحصت الدراسة الجديدة استجابة الجراثيم لثلاث سلالات مختلفة من بكتيريا C. diff لثلاثة تركيزات من مواد التبييض تم بعد ذلك وضع الجراثيم على الملابس الجراحية وأثواب المرضى، ثم تم فحصها باستخدام المجاهر الإلكترونية الماسحة.

وقال الباحث الرئيسى بالدراسة إن فهم كيفية تفاعل هذه الجراثيم والمطهرات يعد جزءًا لا يتجزأ من الإدارة العملية لعدوى C. diff وتقليل عبء العدوى في أماكن الرعاية الصحية، ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة بلا إجابة فيما يتعلق بمدى تحمل بكتيريا للمبيدات الحيوية