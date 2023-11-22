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دخول شاحنتى وقود جديدتين و90 شاحنة مساعدات تفرغ حمولتها فى غزة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 02:01 م
دخول شاحنتى وقود جديدتين و90 شاحنة مساعدات تفرغ حمولتها فى غزة شاحنات مساعدات
كتب سمير حسنى

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قال موفد القاهرة الإخبارية، من معبر رفح، إن نحو 90 شاحنة مساعدات أفرغت حمولاتها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

 

وكشف مراسل القناة، عن دخول شاحنتي وقود جديدتين إلى قطاع غزة منذ لحظات، ليرتفع عدد شاحنات الوقود التى دخلت القطاع إلى 13 شاحنة محملة بالسولار.

 

أشار إلى أن صندوق تحيا مصر قام بتجهيز 190 شاحنة تحمل 2500 طن من المساعدات منها 1000 طن مساعدات طبية، بالاضافة الى سيارات الاسعاف واجهزة طبية وغرف عناية مركزة وأجهزة تنفس وكميات كبيرة من الأدوية والمحاليل الطبية.

 

 







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