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دار الإفتاء توضح حكم التبرع لفلسطين من مصارف الزكاة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 05:30 ص
دار الإفتاء توضح حكم التبرع لفلسطين من مصارف الزكاة دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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ما مدى جواز اعتبار ما يُقَدَّم من تبرعات عينية ومادية لإرسالها إلى إخواننا في فلسطين من مصارف الزكاة؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء، وجاء الرد كالآتى: إذا أخرج المزكي زكاته أشياء عينية أو مادية فلا مانع من إرسالها إلى إخواننا الفلسطينيين واعتبارها مصرفًا من مصارف الزكاة الواردة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
 
أما إذا لم تُحدَّد نية المتبرِّع لدى إدارة النقابة فتُعدّ صدقة، ولا مانع من إرسالها إلى إخواننا الفلسطينيين.






دار الافتاء

فلسطين

قطاع غزة

التبرع لفلسطين

اليوم السابع بلس



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