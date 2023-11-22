اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 08:50 م
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حركة تنقلات تشمل موظفين بـ 12 وزارة مختلفة طبقًا لقانون الخدمة المدنية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 07:26 م
حركة تنقلات تشمل موظفين بـ 12 وزارة مختلفة طبقًا لقانون الخدمة المدنية الدكتور صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة
ريهام الباشا

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كشفت دراسة حديثة للجهاز المركز للتنظيم والإدارالانتهاء من نقل دفعة جديدة من الموظفين على مستوى 99 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة خلال شهر أكتوبر 2023، وفقًا لقنون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
 
شمل قرارات التنظيم والإدارة، العاملين بعدد 12 وزارة خدمية منها وزارة المالية ووزارة الطيران المدنى، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعى، الموارد المائية والرى، الزراعة واستصلاح الأراضى، الصحة والسكان، التعاون الدولى، العمل، التعليم العالى والبحث العلمى، وفيما يلي بيان بحركة التنقلات:
 
 
 
حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة
 
 
 
 
 
 
تنقلات اكتوبر 2023
 
 
 
تنقلات أكتوبر 2023 في الوزارات المختلفة
تنقلات أكتوبر 2023 في الوزارات المختلفة
 
 
حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة 2023

تنقلات اكتوبر 2023

 

 

حركة تنقلات 2023
حركة تنقلات 2023


حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة 2023

حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة أكتوبر 2023
حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة أكتوبر 2023

حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة العام 2023
حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة العام 2023


حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة

حركة تنقلات الوزارات
حركة تنقلات الوزارات

 







الدكتور صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة

التنظيم والإدارة

الدكتور صالح الشيخ

جهاز التنظيم والإدارة



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