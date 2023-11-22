اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 03:38 م
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حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شاب بقنا

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 03:23 م
حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شاب بقنا حبس
قنا صابر سعيد

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قررت جهات التحقيق فى نجع حمادى، شمالي محافظة قنا، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب، بقرية بركة بنجع حمادى.
 
 
كان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بمصرع شاب بطعنات في شارع بقرية بركة فى نجع حمادى، وتبين مصرع حسن.ف، متأثرا بإصابته بطعنات بسلاح أبيض، بعدما تعدى عليه شخص بسلاح أبيض عبارة عن خنجر.
 
 
تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتى كلفت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.






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