جهاز رعاية الشباب بالجيزة ينظم غدا ملتقى توظيفيا.. اعرف الوظائف المطلوبة

كتبت – مرام محمد

ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، يوم غد الخميس، ملتقى توظيفيًا بحضور مسؤول الموارد البشرية لأحد سلاسل المطاعم، وذلك بمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، بداية من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرًا.

وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة على النحو الآتي: (مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف وردية - مشرف مطبخ - متدرب إداري بالمطعم - منسق علاقات عملاء بالمطعم - عضو فريق مطعم (خريجين أو طلبة) - موظفين كول سنتر (خريجين أو طلبة) - فنيين صيانة مطاعم (تبريد وتكييف) - سائقين (درجة أولى وثانية).

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب إلى أن الوظائف المطلوبة تشترط أن يكون سن المتقدم بين 18 و 40 سنة، مع وجود موقف محدد من التجنيد أو إثبات قيد من الجهة التعليمية، موضحًا مزايا العمل على النحو الآتي: (تأمين اجتماعي - تأمين صحي - تأمين على الحياة - بدل وجبة - حوافز - بدل مواصلات في بعض الفروع).