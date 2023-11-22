اليوم السابع
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جماعة الحوثى: مستمرون فى تنفيذ العمليات ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:36 م
جماعة الحوثى: مستمرون فى تنفيذ العمليات ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة صواريخ الحوثيين
رامى محيى الدين

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أعلنت جماعة الحوثى، أنها مستمرة فى تنفيذ العمليات ضد إسرائيل حتي يتوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربي أطلقنا دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية إسرائيلية جنوبى الأراضى المحتلة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

 

 







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