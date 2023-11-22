اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 02:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة حلوان تشارك فى الاجتماع التنفيذى الدورى للمشروع القومى لمحو الأمية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:22 م
جامعة حلوان تشارك فى الاجتماع التنفيذى الدورى للمشروع القومى لمحو الأمية الاجتماع التنفيذي الدوري للمشروع القومي لمحو الأمية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شاركت جامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة،الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في الاجتماع المنعقد اليوم بديوان عام المحافظة برئاسة الدكتورة هدى عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة بشأن القضاء على الامية داخل المحافظة.
 
وقد حضر الاجتماع ممثلاً لجامعة حلوان الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان، حيث قدم تقريراً كاملاً عن انجازات المشروع القومي لمحو الامية التي تحققت بجامعة حلوان وأهم محاور الخطة المستقبلية للمشروع على مستوى الجامعة وأهم المقترحات لمواجهة قضية الأمية بمحافظة الجيزة.
 
وخلال الاجتماع تم مناقشة ملف محو الامية بمحافظة الجيزة ووضع استراتيجية متكاملة للعمل على خفض معدلات الأمية بالمحافظة، هذا وقد تم تحديد مراكز البدرشين ومنشأة القناطر وأحياء الوراق وإمبابة والمنيرة لتكثيف العمل بهم إلى جانب باقي الأحياء والمراكز، مع التأكيد على اهمية تضافر الجهود من جميع اجهزة محافظة الجيزة ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة  وباقي الجهات الشريكة.
 
ومن جانبه اكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، في تصريح له، إن الجامعة تعمل على تواصل الجهود من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية للرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الأسرة المصرية، وفي إطار فلسفة المشروع القومي لمحو الأمية والذي يتبناه المجلس الأعلى للجامعات بتأهيل شباب الجامعات المصرية للمساهمة في تحرير أبناء الوطن من الأمية. 






التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

محو الامية



الموضوعات المتعلقة

انطلاق فعاليات ندوة "الشباب وحفظ السلام" بجامعة حلوان.. صور

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:23 ص

رئيس جامعة حلوان: تخصيص 3% من مصروفات الطلاب لدعم الأنشطة الطلابية.. السيد قنديل: تنوع فى الفعاليات لدعم الشباب واكتشاف المواهب.. وتنظيم جولات للمشروعات القومية لرفع الوعى لدى الطلاب

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 08:00 ص

رئيس جامعة حلوان يوجه مجلس كلية التربية بزيادة أعداد المبعوثين والمنح العلمية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 05:00 ص

جامعة حلوان: ربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 11:21 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة