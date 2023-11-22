تعليم الدقهلية: التعاقد مع المدرسين الجدد من "مسابقة 30 ألف معلم" الثلاثاء

الدقهلية شريف الديب

قرر ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بأن يوم الثلاثاء 28/11/2023 سوف يتم إبرام التعاقد فى الإدارات التعليمية مع المتعاقدين الجدد، من مسابقة 30 ألف معلم، ويتم متابعة الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية بالرقم القومى، لمعرفة الإدارة المسكن عليها بداية من يوم الأحد القادم.

جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعناية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.