اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الدقهلية: التعاقد مع المدرسين الجدد من "مسابقة 30 ألف معلم" الثلاثاء

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:40 ص
تعليم الدقهلية: التعاقد مع المدرسين الجدد من "مسابقة 30 ألف معلم" الثلاثاء ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بأن يوم الثلاثاء 28/11/2023 سوف يتم إبرام التعاقد فى الإدارات التعليمية مع المتعاقدين الجدد، من مسابقة 30 ألف معلم، ويتم متابعة الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية بالرقم القومى، لمعرفة الإدارة المسكن عليها بداية من يوم الأحد القادم.

جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعناية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

 
 

 







الدقهلية

تعليم الدقهلية

المتعاقدين الجدد

المدرسين

وزارة التربية والتعليم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة