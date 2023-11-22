تعرف على سعر الحج السياحى 5 نجوم فى الموسم الجديد.. يصل لـ450 ألف جنيه

كتب محمد أسعد

تتعد برامج الحج السياحي التى أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار ضمن الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، التي اعتمدها وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى. ما بين مستويات "الخمس نجوم، والاقتصادي والبري".

أسعار برامج الحج السياحي

وتم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وبمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

وتم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، بداية من اليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري، و6 جمادى الأول 1445هـ، والذي سيستمر فتحه حتى 4 يناير المقبل الموافق 22 جمادى الثاني 1445هـ.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحى وإعلان النتيجة يوم 6 يناير المقبل، على أن تنتهي الشركات السياحية من كافة إجراءات الحج فى موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.