اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تضم 8000 نازح.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقصف محيط مدرسة خليفة فى غزة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:03 م
تضم 8000 نازح.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقصف محيط مدرسة خليفة فى غزة غزة تحت القصف
وكالات

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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مدفعية الاحتلال قصفت محيط مدرسة خليفة وسط مشروع بيت لاهيا، والتي تضم أكثر من 8000 نازح، فيما لم يتضح بعد عدد الإصابات.

فيما أشارت الوكالة إلى أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل في حي البرازيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
 
وذكرت الوكالة، أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة صالح في حي البرازيل بمدينة رفح، أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.
 
وأضافت أن مدفعية الاحتلال شنت قصفا عنيفا في بلدة الفخاري شرقي خان يونس.
 
وفي الشمال، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعدد من القذائف والصواريخ، وقنابل دخانية.
 
كما قصف طيران الاحتلال منزلين أحدهما لعائلة عاشور في محيط مسجد الخلفاء شمال القطاع، والآخر لعائلة الدلو في حي الشجاعية شرق غزة.

 







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