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ترحيب أوروبى باتفاق الهدنة فى غزة: يجب إيصال المساعدات إلى سكان غزة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:12 ص
ترحيب أوروبى باتفاق الهدنة فى غزة: يجب إيصال المساعدات إلى سكان غزة الاتحاد الاوروبى
كتب سمير حسنى

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رحب شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، بالاتفاق المتعلق بالإفراج عن النساء والأطفال المحتجزين فى غزة، مؤكدا أنه من المهم الاستفادة من الهدنة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة.

 

كما رحبت روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، باتفاق وقف إنساني للأعمال القتالية في غزة وإطلاق سراح عدد من المحتجزين، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

 

وقالت ميتسولا: علينا مضاعفة الجهود لإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم وزيادة المساعدات الإنسانية".

 

نجحت الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربع أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.
 
 
يعد الاتفاق الذى جرى التوصل إليه بداية حقيقية في خطوات وجهود خفض التصعيد الجاري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وقد يدفع جميع الأطراف للوصول بأن يتبعه هدن إنسانية وصفقات أخرى لتبادل الأسرى والمحتجزين.
 
 
وعملت الجهود الأمريكية والمصرية والقطرية على مدى أكثر من أسبوعين للتوصل لهذا الاتفاق والصفقة، حيث جرت جولات مكوكية من المباحثات والاجتماعات شهدتها القاهرة سواء مع مسئولين إسرائيليين أو قيادة حركة حماس بتنسيق كامل مع الطرف الأمريكي بهدف تذليل كافة العقبات أمام إتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى.






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