اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 04:51 م
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تخصيص 10 آلاف كم2 لإنشاء محطات للطاقة المتجددة بالوادى الجديد

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 04:36 م
تخصيص 10 آلاف كم2 لإنشاء محطات للطاقة المتجددة بالوادى الجديد محمد الزملوط محافظ الوادي الجدي
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10 آلاف كم2 بنطاق المحافظة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لإنشاء محطات للطاقة المتجددة.
 
وأعرب الزملوط عن تقديره لجهود الدولة فى التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة وحصر ودراسة الأراضي الملائمة لتنفيذ مثل هذه المشروعات، والتي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بنطاقها.
 






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