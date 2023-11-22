اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تحقيقات × 24 ساعة.. تجديد حبس لصوص مواشى فى كرداسة بالجيزة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 08:02 م
تحقيقات × 24 ساعة.. تجديد حبس لصوص مواشى فى كرداسة بالجيزة حبس ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة وغرف المشورة، فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية بالجيزة للمحاكمة، وحبس المتهم بسرقة عيادة أسنان.

حيازة أسلحة

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلين للمحاكمة الجنائية ضبط بحوزتهما 8 أسلحة نارية فى مدينة 6 أكتوبر ، عقب ورود تقرير خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في الواقعة.

سرقة لاب توب

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة لاب توب وهاتف محمول من داخل إحدى عيادات الأسنان في مدينة نصر بأسلوب المغافلة وفر هاربا.

لصوص الهواتف

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هواتف ومتعلقات المواطنين فى منطقة الجمالية بأسلوب المغافلة.

لصوص الماشية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 7 رؤوس ماشية من مزرعة بمنطقة كرداسة.







سرقه

سرقه ذهب

حيازه اسلحه

الجنايات

سرقة لاب توب

سرقة عيادة أسنان

لصوص الهواتف

لصوص الماشية

لصوص المواشى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة