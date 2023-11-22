تحرير 101 محضر ومخالفة وإزالة إدارية بحملات فى شوارع مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملات صباحية ومسائية بمدينة الأقصر، لمتابعة الانضباط فى الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أى معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين، نجحت فى تحرير 101 محضر ومخالفة وإزالة إدارية، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهى بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وخرجت حملة شرطة المرافق بالأقصر، بناءً على تكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، فى ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدى للمخالفات فى المهد، حيث أن الحملات استهدفت المناطق التالية:- (مناطق ابوالحجاج، وابوالجود، ومعدية الأهالى، وشرق السكة، والسوق السياحى، وسوق الصنايع)، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 23 محضر إشغال، و8 محاضر باعة جائلين، و11 محضر نظافة عامة، وضبط عدد 4 ميكروفون تسبب إزعاج، و17 محضر مضبوطات متنوعة، و42 محضر إزالات إدارية، وذلك بالتنسيق مع مسؤولى مركز ومدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفى نفس السياق أعلن العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت عن تنفيذ 9 حالات إزالة تعدٍ على أراضى زراعية على مساحة 2104 أمتار بمدينة أرمنت الوابورات، وذلك بمنطقة الـ57 إصلاح زراعى، موضحًا أن الحالات تم تنفيذها فى وجود إدارة الزراعة بمركز أرمنت وغطاء آمنة من مركز شرطة أرمنت، حيث كانت الحالات أسوار بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت والطين وأعمدة خرسانية مسلحة.