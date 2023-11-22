تحت شعار "هنشارك" إنطلاق ملتقى الشباب في البحيرة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، إنطلاق أول ملتقي شبابى لتحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت شعار"هنشارك علشان نبنى وطننا".

شارك فى الملتقى الذى نظمه كيان إرادة شباب مصر التابع لوزارة الشباب الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة وأحمد حمدى منسق كيان إرادة شباب مصر، والدكتور محمد اللافى علام، استاذ الاجتماع السياسى بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بدمنهور، والشيخ منصور أبو العدب مدير المنطقة الأزهرية بالبحيرة إضافة إلى النواب عادل الطنيخى وبلال النحال ومحمد عرفات أعضاء مجلس الشيوخ والنواب.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب بالبحيرة أن هذا الملتقى يمثل أحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب ويستهدف رفع وعى الشباب وتنمية قدراته المعرفية .

مشيرا إلى أهمية المشاركة الإيجابية من الشباب فى الإنتخابات الرئاسية التى ترسم ملامح مستقبل البلاد خلال الفترة المقبلة.

فيما أكد الدكتور محمد اللافى علام إستاذ الاجتماع السياسى، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هو واجب وطنى على كل مواطن مصرى بغض النظر عن تسمية المرشحين وذلك لإيصال رسالة واضحة لكل العالم عن مدى وعى وتحضر الشعب المصرى.

مضيفا إن الشباب عليهم دور هام ومسئولية كبيرة فى حث المواطنين على النزول للمشاركة فى الانتخابات خاصة فى اعماق الريف المصرى لأنها معركة وجود من إجل مستقبل هذا الوطن.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت إستعدادات مكثفة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها يوم 10 ديسمبر المقبل. وبلغ عدد المقرات الانتخابية 672 بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 مليون مواطن ومواطنة لهم حق التصويت