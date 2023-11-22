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بوتين: مساعدة المدنيين فى قطاع غزة واجب مقدس يجب مواصلته

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 02:06 م
بوتين: مساعدة المدنيين فى قطاع غزة واجب مقدس يجب مواصلته بوتين
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مساعدة المدنيين في قطاع غزة هي واجبنا المقدس ويجب مواصلته.، عن القاهرة الإخبارية.

أكد مصدر مصري مسؤول، اليوم الأربعاء، نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، والتي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.
 
وثمّن المصدر، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق الهدنة بقطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، حسبما ذكر المصدر.
 
وأشار المصدر المسؤول إلى أن مصر تؤكد استمرار متابعتها لتنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.
 
وأوضح المصدر أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.
 
وكشف المصدر عن أن الهدنة الإنسانية في غزة تشمل دخول عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود لكافة مناطق القطاع.
 
وفجر اليوم الأربعاء، اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس على وقف القتال لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا أسرى في سجون الاحتلال، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.






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