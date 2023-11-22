اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بنك إسرائيل المركزى: تأجيل سداد أقساط بـ727 مليون دولار بسبب الحرب

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 07:57 م
بنك إسرائيل المركزى: تأجيل سداد أقساط بـ727 مليون دولار بسبب الحرب غزة
وكالات

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أرجأ الإسرائيليون سداد المستحقات على ما يقرب من ثلاثة مليارات شيكل من القروض فى أكتوبر، نتيجة للحرب مع الفصائل الفلسطينية، بحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الرقابة المصرفية التابعة للبنك المركزى، بحسب سكاى نيوز.

وقال بنك إسرائيل المركزى إنه تم تأجيل سداد أقساط نحو 117 ألف قرض، معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية أخرى، بقيمة إجمالية 2.7 مليار شيكل (727 مليون دولار) الشهر الماضى.

وأضاف أن بيانات تم جمعها في نوفمبر أظهرت أن ثلث أولئك الذين أجلوا سداد أقساط القروض الشهر الماضي كانوا من العملاء الذين تأثروا بشكل مباشر بالأضرار الناجمة عن الحرب.

وأوضح البنك أن هؤلاء المتضررين هم من الذين يعيشون أو يمتلكون أعمالا على بعد أقل من 30 كيلومترا من حدود غزة، ومن تم إجلاؤهم من منازلهم ومن تم استدعاؤهم ضمن جنود الاحتياط والأقارب المباشرين للقتلى أو المختطفين أو المفقودين في أثناء الحرب.

وفي أعقاب الهجمات التي شنتها الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر واندلاع الحرب بعد ذلك، طلبت الهيئة المعنية بالإشراف المصرفى التابعة للبنك المركزى من البنوك السماح بتأجيل القروض وتخفيف الرسوم على الأسر والشركات المتضررة من الصراع.

وأشار أمير يارون محافظ بنك إسرائيل المركزى إلى أنه يعارض خفض أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل خلال الحرب، لكن مثل تلك الخطوات التي اتخذتها البنوك كانت "في الممارسة العملية، للتيسير النقدي"، لأنها تستهدف أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها دون زيادة المخاطر في الأسواق المالية.







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