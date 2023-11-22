الرئيسية أخبار عاجلة بايدن يشكر الرئيس السيسى هاتفيًا على دور مصر فى الهدنة بقطاع غزة الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:04 م كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي "جو بايدن". ووجه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة اتفاق غزه اتفاق غزة هدنة غزه هدنة غزة هدنة حماس واسرائيل اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل الوساطة المصرية فى غزة هدنة انسانية فى غزة تبادل الاسرى اتفاق تبادل الأسرى غزة اخبار غزة حركة حماس هدنة إنسانية اسرائيل وحماس صفقة تبادل الاسرى اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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