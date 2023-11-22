بايدن يشكر الرئيس السيسى هاتفيًا على دور مصر فى الهدنة بقطاع غزة

كتب محمد الجالى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة