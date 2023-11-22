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بايدن يؤكد رفض الولايات المتحدة القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:07 م
بايدن يؤكد رفض الولايات المتحدة القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية الرئيس الأمريكى جو بايدن والرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".
 
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الأمريكي وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة.
 
كما ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين؛ وأكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضى المصرية.






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