بايدن: أشكر الرئيس السيسى وأمير قطر على شراكتهما باتفاق التهدئة.. إنفوجراف

قدّم الرئيس الأمريكى جو بايدن الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، على جهود الوساطة التي قادتها مصر وقطر في سبيل التوصل إلى اتفاق التهدئة الذى أفضى إلى "إطلاق سراح الأسرى فى قطاع غزة".



الرئيس السيسى



بايدن

- ثمّن الرئيس الأمريكى - فى بيان صادر عن البيت الأبيض - القيادة والشراكة الحاسمة للرئيس السيسى والأمير تميم بن حمد، فى التوصل إلى هذا الاتفاق

- أعرب بايدن عن تقديره للالتزام الذى قطعه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وحكومته، بدعم تهدئة ممتدة وتوفير مساعدات إنسانية إضافية للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية فى غزة

- أشار إلى أنه يتطلع قدما للتحدث مع القادة الثلاثة، والتواصل معهم عن كثب، لضمان تنفيذ الصفقة التى جرى التوصل إليها بصورة كاملة